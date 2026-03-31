¿Por qué Martha Debayle se hizo tendencia en el estreno de la película ‘El Diablo Viste a la Moda 2'?

Martha Debayle acaparó algunos titulares desde la tarde de este lunes y se convirtió en tendencia tras su aparición como anfitriona en el evento del estreno mundial de la película “El Diablo viste a la moda 2” en CDMX . Sin embargo, no todos estuvieron contentos.

Según reportes, el evento se llevó a cabo en el Museo Casa Azul de Frida Kahlo, donde la presentadora y empresaria nicaragüense lució un espectacular vestido de diseñador con un patrón floral. Esto dividió al público: mientras algunos consideraron inadecuado el atuendo, llamándolo “mantel” o “cubierta de lavadora”, otros aplaudieron su outfit, sobre todo al lucirlo al lado de las actrices protagonistas Anne Hathaway y Meryl Streep.

Martha Debayle lució un vestido de Carolina Herrera.|(Instagram de Martha Debayle)

Por su parte, Streep usó un traje de dos piezas en tono monocromático y una blusa con moño. Hathaway fue a lo seguro con un look que reflejaba la calidez con la que llegó a la Ciudad de México; incluso ofreció algunas palabras en español.

-Martha Debayle sal de ahí, esa no es tu familia. pic.twitter.com/fYcmr4Y7fs — @LuisValLe (@LuisValLe_A) March 30, 2026

¿De qué trata la película “El Diablo viste a la moda 2”?

“El Diablo viste a la moda 2” ocurre casi 20 años después del estreno de la primera parte. Ahora, la trama continúa con la historia de una Miranda Priestly más madura, que lucha por mantenerse relevante junto a la revista Runway en tiempos modernos, donde lo digital domina.

Por ello, pide ayuda a un nuevo equipo, entre ellos su antigua asistente Emily Charlton, quien ahora es una ejecutiva de lujo muy reconocida en el medio. Todo apunta a que los papeles se intercambiarán.

¿Cuándo se estrena “El Diablo viste a la moda 2” en cines de México?

La película “El Diablo viste a la moda 2” tiene programado su estreno en cines de México el próximo 30 de abril de 2026, un día antes que en Estados Unidos y el resto del mundo.

De acuerdo con IMDb, el reparto está compuesto por actores de la primera película que regresan, pero también incluye nuevos personajes: