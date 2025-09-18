¿De qué tratará Supergirl: Woman of tomorrow, la película que interpretará Milly Alcock?

Tras su breve paso por la cinta de Superman que dirigió James Gunn, el próximo año saldrá a la luz la película Supergirl: Woman of tomorrow, la cual estará protagonizada por Milly Alcock, bajo el liderato de Craig Gillespie, la cual narrará las aventuras de Kara Zor-El al llegar a la mayoría de edad de los terrícolas.

De acuerdo con la sinopsis publicada en Letterboxd, plataforma dedicada para los fanáticos del séptimo arte, durante las celebraciones por su cumpleaños número 21, la protagonista se sumerge en un viaje por la galaxia acompañada de Kryp, pero en el camino conoce a una joven llamada Ruthye ytermina embarcándose en una sangrienta misión de venganza.

La importancia del proyecto dentro del nuevo universo es clave, ya que marcará el tono de la recién iniciada etapa en DC Studios. El propio Gunn ha supervisado la producción, reforzando la idea de que este personaje será un pilar dentro de la narrativa de la franquicia, incluso, ha mostrado su entusiasmo en redes sociales, en donde suele compartir imágenes del rodaje.

¿Quiénes saldrán en Supergirl: Woman of tomorrow?

Además de Alcock, quien saltó al estrellato por su participación en House Of The Dragon, la cinta de Gillespeie contará con la presencia de Matthias Schoenaerts, en el papel de Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridleycomo Ruthye,David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham en el papel de Alura y Jason Momoa como Lobo.

El propio Gunn, quien está a la cabeza de los proyectos cinematográficos de CD Cómics, ha calentado los ánimos de los fanáticos, pues afirmó que la audición de Milly Alcock, “puede que sea la mejor” que haya realizado en su vida.“Creo que está absolutamente impresionante en la película”, agregó durante una reciente entrevista.