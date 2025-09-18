¡Buenas noticias a los fans de esta saga! Adelantan fecha del estreno de la película de Angry Birds y suman a MrBeast en el reparto

Esta tarde se han anunciado nuevos detalles sobre la película de Angry Birds 3, la cuál sorprenderá a propios y extraños, pues se confirmó que contará con la participación de dos youtubers del momento: James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast y Salish Matter, quienes estará presentando su voz para este proyecto.

Como si esto fuera poco, también se confirmó que esta tercera entrega no llegará a principios de enero del 2026 como se tenía previsto… Sino será el 23 de diciembre, en vísperas de navidad cuando llegue a cines de todo el mundo, noticia que causó emoción en los fans de este videojuego y ahora trilogía de películas.

¿Qué más sabemos sobre la película de Angry Birds 3?

Esta próxima entrega cinematográfica basada en el videojuego de Angry Birds inició esta adaptación en el ya lejano 2016 y la segunda película llegó tres años después, continuando la historia inicial, por lo que se espera que la tercera siga con la historia de Red y sus aventuras en la isla junto a sus amigos.

¿Quiénes son las voces de la película de Angry Birds 3?

En su idioma original (inglés), se han confirmado el regreso de los actores de voz originales, quienes son:



Jason Sudeikis - Red

Josh Gad - Chuck

Rachel Bloom - Silver

Danny McBride - Bomb. R

Por otro lado, también se ha confirmado la integración de nuevos miembros de este proyecto, el cuál integrará a:



MrBeast

Salish Matter

Emma Myers

Keke Palmer

Tim Robinson

Lily James

Marcello Hernandez

Walker Scobell

Sam Richardson

Anna Cathcart

Maitreyi Ramakrishnan

Nikki Glaser

James Austin Johnson

Psalm West

La película de Angry Birds 3 fue dirigida por John Rice y producida por Rovio Entertainment junto con SEGA, Prime Focus Studios, Flywheel Media y One Cool Films, llegará a los cines del mundo de la mano de Paramount Pictures, por lo que se espera que siga el éxito de las primeras dos, mismas que recaudaron más de 500 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.