¿The Batman: Part 2 formará parte del universo de James Gunn? Director aclara

Debido al reciente estreno de Superman de James Gunn, algunos fanáticos del ‘Caballero de la noche’ creen que The Batman: Part 2 podría perder la escancia oscura de la primera entrega y la serie de El Pingüino, por lo que Matt Reeves, director de la película salió aclarar rumores y dio adelantos de lo que se puede esperar.

Sobre la incorporación del ‘Caballero de la Noche’ de Robert Pattinson al universo del Superman que interpreta David Corenswet, Reeves declaró: “No he hablado con James Gunn sobre un proyecto del DCU (Universo DC), sino sobre cómo funcionarían las cosas en general. Primero quiero poder contar las historias que comenzamos, y llegar a la conclusión que teníamos en mente. Me siento halagado de que James Gunn quiera trabajar conmigo en otro proyecto, peropor ahora nos centramos en Batman”.

Por otra parte, durante la alfombra roja de los Premios Emmys, el director emocionó a los fanáticos tras revelar que en esta nueva entrega saldrá un villano nunca antes visto en las cintas de Batman que han salido. Según el director, esta elección de villano fue clave para profundizar en la psicología de Bruce Wayne, más allá del vigilante enmascarado que dominó la primera entrega.

¿Quién será el nuevo villano en The Batman: Part 2?

El cineasta detalló que el proceso de escritura involucró una inmersión profunda en los cómics junto a su coescritor Mattson Tomlin.

“Elegir al villano correcto que profundice en su pasado y su vida fue lo que impulsó esa discusión”, afirmó. “No te diré dónde terminamos, pero estamos super emocionados. Y diré que nunca realmente ha sido hecho en una película antes”.

Bajo ese tenor, se puede asegurar que The Batman: Part 2 no contará con la presencia del Joker, el Acertijo, Bane, Dos Caras o el Espantapájaros ya que han aparecido en cintas previas.

