¡Todo lo que debes saber sobre las figuras coleccionables la película K-Pop Demon Hunters! ¿HUNTR/X o Saja Boys? Fechas de la preventa, precios y cómo comprarlas

Recientemente se han anunciado las figuras coleccionables de la película de K-Pop Demon Hunters, las cuáles llegarán de la mano de Youtooz, una marca que se dedica a lanzar artículos de alta calidad inspirados en la cultura del internet.

Sin duda alguna podemos decir que la película de K-Pop Demon Hunters ha sido todo un éxito en este verano y sobre todo en este 2025, donde a meses de su estreno ya se hablan de secuelas e incluso de versiones live-action, aunque en lo que se confirma alguna noticia que involucre, te contaremos sobre las figuras de esta cinta animada.

¿Cómo son las figuras coleccionables de Youtooz y K-Pop Demon Hunters?

Las figuras coleccionables de Youtooz miden 12 centímetros de alto y están hecha de vinil, siendo unas figuras de colección totalmente únicas, el detalle que cada pieza conlleva habla por sí sola del empeño puesto por la compañía canadiense.

Esta nueva colección nos ha traído a Rumi, Mira y Zoey con su indumentaria de guerreras cazadoras de demonios de color blanco y cada una cuenta con sus respectivas armas de combate, dando un diseño muy preciso y divertido.

Las HUNTR/X no están solas, pues este exclusivo lanzamiento también ha llegado con los Saja Boys en su versión “Mistery”, donde Jinu, Abby, Baby, Mystery y Romance lucen como demonios luciendo a gran detalle sus características.

¿Qué precio tienen las figuras y cómo comprarlas?

Hoy estamos a horas de la preventa oficial, pues iniciará el día viernes 19 de septiembre, la cuál será en el sitio en línea de YouTooz y la venta oficial será del 10 de febrero al 10 de abril de 2026.

Cada una figura de K-Pop Demon Hunters tiene un precio de $29.99 dólares (poco más de $550 pesos mexicanos) y si pides tu figura con unn pin, el precio asciende por 10 dólares ($734 pesos).

YouTooz ha confirmado en su sitio en línea que realizan envíos a todo el mundo y que sus figuras vienen con una funda exterior protectora mate con relieve y un protector de plástico a medida para una máxima protección durante el envío.