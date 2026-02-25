Quién era la hija de Martin Short que murió de manera inesperada

La hija del comediante y actor Martin Short, Katherine, murió a los 42 años de manera inesperada , según confirmaron medios estadounidenses. La noticia generó impacto, ya que la policía investiga el caso como un posible suicidio.

Cómo encontraron el cuerpo de la hija de Martin Short

De acuerdo con información obtenida por TMZ, las autoridades de Los Ángeles señalaron que la hija de Short presuntamente se habría autolesionado con un arma de fuego en su casa en Hollywood Hills.

Un representante de la familia declaró a People que todos están devastados tras enterarse de la desgarradora noticia y solicitaron privacidad para atravesar este difícil momento de luto.

¿A qué se dedicaba Katherine, la hija de Martin Short?

Katherine Short fue hija adoptiva de Martin y de su difunta esposa, Nancy Dolman, con quien el actor estuvo casado durante más de 30 años. Dolman murió de cáncer de ovario en 2010, según People.

Se sabe que Katherine trabajaba como terapeuta clínica privada en una reconocida institución. Estudió Psicología y Sexualidad de Género en la New York University y posteriormente realizó una maestría en Trabajo Social en la University of Southern California.

Le sobreviven sus dos hermanos adoptivos menores, Oliver Patrick y Henry Hayter. A diferencia de su padre, ambos han permanecido lejos del espectáculo, aunque él intentó apoyarlos si deseaban seguir una carrera artística.

¿Qué dijo el forense sobre la causa de muerte de Katherine Short?

La oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que la causa de muerte fue suicidio, como se había especulado desde un inicio. No obstante, el caso continúa bajo investigación.

Tras el lamentable suceso, Martin Short decidió poner en pausa su gira de presentaciones junto a su amigo Steve Martin, informó Deadline.