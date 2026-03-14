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Razzies 2026: Ver GRATIS y EN LÍNEA la lista de ganadores COMPLETA y DEFINITIVA HOY sábado 14 de marzo, resultados en línea y por internet de los nominados a los premios de lo peor del cine

Los premios a lo PEOR del cine ya están aquí, justo antes de la premiación a los Oscars 2026, disfruta de actualizaciones en vivo de los premios Razzies.

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|Crédito: Walt Disney Productions

Escrito por: Yulissa Jacinto

Los premios Razzies son conocidos como los anti Oscars, en donde no se premia lo mejor del cine si no todo lo contrario: lo peor en actuación, en guion y en todo lo malo que pueda tener una película. Este año la película más nominada en la edición 2026 es Blanca Nieves y los Siete Enanos, el live action de Disney. Si quieres conocer las películas que se convierten en las ganadoras quédate en este minuto a minuto.

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