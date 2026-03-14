Razzies 2026: Ver GRATIS y EN LÍNEA la lista de ganadores COMPLETA y DEFINITIVA HOY sábado 14 de marzo, resultados en línea y por internet de los nominados a los premios de lo peor del cine
Los premios a lo PEOR del cine ya están aquí, justo antes de la premiación a los Oscars 2026, disfruta de actualizaciones en vivo de los premios Razzies.
Los premios Razzies son conocidos como los anti Oscars, en donde no se premia lo mejor del cine si no todo lo contrario: lo peor en actuación, en guion y en todo lo malo que pueda tener una película. Este año la película más nominada en la edición 2026 es Blanca Nieves y los Siete Enanos, el live action de Disney. Si quieres conocer las películas que se convierten en las ganadoras quédate en este minuto a minuto.