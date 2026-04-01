¿Habrá Soda Pop? Revelan primeros detalles sobre Las Guerreras K-Pop 2

Tras meses de espera, por fin este miércoles 01 de abril hemos tenido señales de Las Guerreras K-Pop 2, la secuela de la película animada que conquistó al mundo este 2025 y 2026 siendo un fenómeno sin igual y que enseguida se volvió una de las favoritas del público y la crítica especializada.

En una conferencia de prensa en Corea del Sur con motivo de los festejos de los éxitos de la cinta, la co-directora Maggie Kang realizó algunas declaraciones que nos dejaron ver un poco de lo que podría ser esta secuela que sin duda alguna dará mucho de qué hablar en los próximos años hasta su estreno, donde una de las llamativas fue que “su objetivo es sorprender a los fans con ideas frescas e innovadoras”.

¿Qué se sabe sobre Las Guerreras K-Pop 2?

En estas primeras palabras, Kang señaló que aunque todavía no puede revelar detalles específicos sobre esta entrega, planean hacer una película aún más ambiciosa y llena de eventos que al igual que en la primera, disfruten mucho todos.

Por otro lado, el co-director, Chris Applehans señaló que la identidad de Las Guerreras K-Pop 2 seguirá de la mano de lo que él llama “identidad coreana”, misma que este vive día a día, pues lleva 20 años casado con su esposa originaria de Corea del Sur, lo que le ha dado un aporte único y que no ha visto en otro lado.

Si bien, la narrativa de la película ha sido específica respecto a la cultura coreana, el equipo de producción no ha dejado de elogiarla debido a que es sobre esta que toda la historia se ha sostenido, desde los conflictos internos de Rumi, Zoey y Mira dentro de la mitología hasta la vida de estrellas del K-Pop.

¿Cuándo se estrena Las Guerreras K-Pop 2?

De acuerdo con primeros reportes, se espera que esta secuela llegue en el año 2029, pues la ambición puesta en este entrega que continuará con la historia de las HUNTR/X se ha antepuesto, donde se espera una producción que incluso supere a la primera película estrenada en junio de 2025.

Aún cuando Las Guerreras K-Pop se estrenó inicialmente en streaming a finales de junio del 2025, esta no ha parado de cosechar éxitos tanto en reproducciones así como en ceremonias de premios y lista de popularidad musical, siendo una de las películas animadas más queridas de los últimos años.