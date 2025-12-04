When You’re Strange: La mítica película de The Doors que llega HOY a cines de México: Horarios de funciones

Este miércoles 4, las salas de cine de México proyectarán ‘When You’re Strange’, película “aceptada” por The Doors, misma que narra algunos de los momentos más íntimos de la banda liderada por Jim Morrison y lo mejor es que habrán diferentes días de esta gran exhibición.

Además de mostrar historias poco conocidas de la historia, este documental cuenta con entrevistas, metraje grabado durante los mejores tiempos de la banda y está narrada por el mismo Johnny Depp, convirtiéndola en una obra de culto que todo fan del rock tiene que ver sí o sí.

¿De qué trata When You’re Strange, la película de The Doors?

Este documental sobre The Doors fue escrito y dirigido por Tom DiCillo y originalmente se estrenó en el año 2009, siendo una obra supervisada por miembros de la banda como Ray Manzarek, el mítico tecladista quien incluso declaró que "esta será la verdadera historia de The Doors".

La polémica respecto a las películas es por que la película biográfica de Jim Morrison dirigida por Oliver e interpretada por el difunto Val Kilmer no fue del agrado de la banda ni de los fans, debido a que la consideraron debido a que “El Rey Lagarto” fue representado como un psicótico y no como el poeta y músico que era, además de que la película habría tenido muchos errores históricos.

Por otro lado, guitarrista de la banda, Robbie Krieger apoyó en su tiempo este documental, destacando que lo considera como un retrato más real de lo que fue la figura de Jim Morrison que la película de 1991 e incluso declaró lo siguiente:

"Creo que cuando ves la película de Oliver Stone me impresionó lo bien que lo hizo Val Kilmer, el problema es que el guion era medio estúpido".

¿Dónde ver la película de The Doors?

Este documental de The Doors, titulado al igual que su gran canción, ‘When You’re Strange’ se proyectará únicamente en salas de Cinépolis a partir de este jueves 04 de diciembre, en diversas salas de todo México.

Este documental estará disponible en salas hasta el domingo 07 de diciembre, por lo que tendrás todo un fin de semana para ver estas historias poco conocidas de Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger, las leyendas que formaron parte de The Doors.