Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi llegarán a la CDMX para presentar Frankenstein

Uno de los cineastas más queridos por el público mexicano, Guillermo del Toro, confirmó que pronto visitará a la Ciudad de México para el estreno de su esperada película Frankenstein, una reinterpretación del clásico de Mary Shelley protagonizado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. La presentación se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2025 y lo hará acompañado por los protagonistas del filme.

Guillermo del Toro trae Frankenstein a México

Aunque aún no se ha revelado la sede exacta, se espera que sea un evento de gran magnitud, posiblemente una alfombra roja o función especial, que marcará el cierre de la gira internacional de promoción.

En un video que recientemente dedicó a su público mexicano, Del Toro compartió un mensaje profundamente personal y emocional: “Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver lo horroroso, algo bello y en lo bello algo horroroso. La respuesta fue muy simple. Porque soy mexicano”.

En el mismo mensaje, el director también adelantó que esta versión de Frankenstein no solo es una historia de terror, sino una reflexión sobre los lazos familiares y la empatía hacia lo diferente. Algo que emociona a todos sus fans.

Un mensaje especial para todo México 🇲🇽🥹🫀

Este 3 de noviembre, Guillermo del Toro (@RealGDT), Jacob Elordi y Oscar Isaac, presentarán 'Frankenstein' en la Ciudad de México. pic.twitter.com/CX0qh8cpgm — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 16, 2025

¿Cuándo y dónde ver Frankenstein en cines mexicanos?

Antes de su estreno global en la popular de streaming, Frankenstein tendrá un estreno limitado en salas selectas de México el 23 de octubre de 2025.

El propio Del Toro decidió que la película se proyectara en cines culturales, independientes y espacios que celebren el arte cinematográfico, buscando una experiencia más íntima y artesanal.

Cines confirmados en la CDMX

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU UNAM)

Museo del Chopo

Autocinema Coyote (Insurgentes y Polanco)

Film Club Café

En el Estado de México

Cineteca Mexiquense

Cinedot Coacalco y Los Reyes

Cinetop Ecatepec

Cinemas Lerma

Cineplex Atlacomulco

Cinestar San Mateo

Estas funciones se realizarán durante un periodo breve, por lo que se recomienda consultar horarios y disponibilidad con anticipación.

