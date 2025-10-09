⁠Saoirse Ronan se une al elenco de la película “The Beatles”, ¿a quién va a interpretar?

¡Atención, Beatlemaniacos! La actriz irlandesa Saoirse Ronan, quien ha sido cuatro veces nominada al Oscar, fue confirmada para interpretar a Linda McCartney, la icónica fotógrafa, activista y esposa de Paul McCartney, en la esperada tetralogía cinematográfica sobre el famoso cuarteto británico, “The Beatles” dirigida por Sam Mendes (1917, American Beauty).

Saoirse Ronan será Linda McCartney en la saga de películas de The Beatles

El proyecto, respaldado por Sony Pictures, contará con cuatro películas interconectadas, cada una contada desde la perspectiva de uno de los integrantes del grupo: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

La cinta que nos contará la historia del bajista, compositor y vocalista de la banda será protagonizada por Ronan y Paul Mescal (como Paul McCartney) explorará el vínculo personal y artístico entre el músico y Linda, una historia de amor que floreció después de la separación de la banda y que marcó profundamente su vida y su música.

Una historia de amor que trascendió la fama

Linda McCartney no solo fue el gran amor de Paul, sino también su compañera creativa. Fue tecladista y vocalista de Wings, y una figura clave en su etapa post-Beatles.

Su activismo en defensa de los animales y su legado fotográfico también tendrán un papel importante en la narrativa, pues fue fuente de inspiración y complicidad de McCartney, por lo que Mendes describe esta etapa como “un retrato humano detrás del mito”.

Saoirse Ronan es reconocida por sus interpretaciones en Lady Bird, Brooklyn y Little Women. No hay duda de que ella aportará su sensibilidad habitual a un papel que promete ser uno de los más emotivos de toda su carrera.

Cuatro películas, una sola historia legendaria

La saga The Beatles, programada para estrenarse en abril de 2028, tiene como objetivo ofrecer una experiencia cinematográfica sin precedentes con cuatro largometrajes lanzados simultáneamente que podrán verse como una maratón en cines donde 4 impresionantes historias se unen en la legendaria carrera de uno de los grupos más grandes e importantes de la historia musical.

Algo que llama la atención es que, por primera vez, una producción contará con el acceso completo al catálogo musical y material personal del grupo, lo que permitirá escuchar temas originales como Let It Be, Strawberry Fields Forever y Yellow Submarine en toda su gloria, lo que hará pasar ala historia estas películas.

¿Estás listo para disfrutar este material cinematográfico?

