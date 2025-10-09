Diviértete como nunca en Azteca 7 con las mejores películas este 11 y 12 de octubre de 2025 para disfrutar gratis

La lluvia no para y para que disfrutes en la comodidad de tu hogar con una bebida caliente en Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin tener que salir de casa. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 11 y 12 de octubre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

El sábado tenemos las películas más divertidas para que rías a carcajadas con toda la familia. Mientras que el domingo, la acción y el suspenso se apoderarán de tu pantalla. Ve por tu botana favorita y toma nota de la programación de película de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 11 de octubre de 2025

Película: La era de hielo 3 - 2:45 PM

No te puedes perder la divertida aventura de Sid, Diego, Manny y Ellie quienes ahora se enfrentan a un peligro mucho más grande: los dinosaurios. ¿Estás listo?

La era del hielo 3

Película: La era de Hielo 5: Choque de mundos - 4:45 PM

La persecución de Scrat para conseguir su bellota le llevará a un universo donde accidentalmente activa una serie de eventos cósmicos que amenazan al mundo de Ice Age. Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto de la manada abandonan su hogar para embarcarse en una misión que los llevará por tierras exóticas donde habitan divertidos personajes.

Película: Son como niños 2 - 9:00 PM

Tres años después de la reunión que volvió a unirlo a sus amigos de la infancia, Lenny Feder regresa junto a su familia a su pueblo natal para poder estar más cerca de sus amigos, a los que echa verdaderamente de menos.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 12 de octubre de 2025

Película: Ghost Rider - 2:45 PM

Johnny es un temerario acróbata de motos de día, pero de noche se convierte en Ghost Rider, un cazarrecompensas de demonios fugados del infierno. La cinta es protagonizada por Nicolas Cage y Violante Placido.

Película: Ghost Rider 2 - 5:00 PM

Johnny Blaze se ha aislado del mundo para tratar de controlar su alma perturbada. Aun así, un monje acude a él para que le ayude a encontrar a un niño a cambio de liberarlo de su maldición.

Película: Mad Max: Furia en el Camino - 7:00 PM

Tras la guerra termonuclear que ha convertido a la Tierra en un páramo, el antiguo policía Max Rockatansky, atormentado por los espíritus de aquellos a los que no pudo proteger, se ha convertido en un hombre con un solo instinto: sobrevivir. Sin embargo, se ve arrastrado a formar parte de un grupo que huye a través del desierto en un War Rig. Enfurecido, el Señor de la Guerra moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a Max.

Película: Carrera de la Muerte - 9:45 PM

En un futuro cercano, a un conductor de carreras profesional llamado Jensen Ames le tienden una trampa para acusarle de un crimen que no cometió. Él se verá obligado a participar en una carrera mortal para ganar su libertad.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

