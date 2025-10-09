Monster tendrá cuarta temporada y retratará la historia de Lizzie Borden

Ryan Murphy y su antología de “Monster”, se han encargado de retratar a los asesinos en serie más temibles de la historia. Donde no solamente muestra sus crímenes, también nos detalla cómo fue su vida previa y los traumas que vivieron a lo largo de su vida.

Con su reciente lanzamiento sobre la historia de Ed Gein, ya se confirmó una cuarta temporada, donde retratará la historia de Lizzie Borden, la primera mujer asesina que formará parte de la antología. Te compartimos todo lo que se sabe al respecto.

¿Quién fue Lizzy Borden?

Aunque todavía no se sabe cuándo comienzan los rodajes y la fecha de estreno, ya se confirmó que la cuarta temporada de Monster, retratará la historia de Lizzie Borden. Siendo la primera mujer en formar parte de la antología de asesinos seriales.

Dentro de su historia se sabe que fue una mujer que nació en 1860 en Massachusetts, dentro de su vida fue conocida como la “asesina del hacha”. Esto se debe a que en 1892, asesinó a sus padres y madrastra con dicha arma, un hecho que causó gran conmoción. Aunque fue absuelta de los cargos, su caso fue uno de los más misteriosos.

La asesina será interpretada por la actriz Ella Beatty, proyecto que le permitirá mostrar su talento en la actuación por tercera vez. Dentro del elenco se destaca la presencia de Rebecca Hall, Vicky Krieps, y Billie Lourd.

¿Cuántas temporadas hay de Monster?

Con el anuncio de la nueva entrega, donde retratará la historia de Lizzie Borden, sería la cuarta temporada que realiza Ryan Murphy, quien ya mencionó que mantendrá la calidad y estilo para no decepcionar a sus fans. Las tres anteriores temporadas han hablado de los siguientes asesinos:

Primera temporada (2022): Jeffrey Dahmer

Segunda temporada (2024): Lyle y Erick Menéndez

Tercer temporada (2025): Ed Gein

Hasta ahora todas las historias de Monster que han sido retratadas por el afamado productor estadounidense Ryan Murphy han impactado a todos. En especial, considerando que con el paso de los años ha optado por contar historias oscuras, retratando una realidad cruel.