Malas noticias para fans de ‘Los Hechiceros de Weverly Place’ y Selena Gómez: hubo esta preocupante filtración

El regreso de Selena Gómez al universo de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ sorprendió a los fans. La segunda temporada, estrenada el 8 de octubre, cerró con un episodio lleno de sorpresas que dejó a todos preguntándose qué pasará con Alex Russo, el icónico personaje de la actriz y cantante.

Aunque el destino de la estrella sigue siendo un misterio, la serie abre nuevas posibilidades para la historia. Con el episodio final de la secuela programado para el 17 de octubre, ya circulan imágenes que adelantan giros inesperados y que preocupan a sus seguidores.

Se filtró el futuro de Selena Gómez: ¿Qué pasará con ‘Los Hechiceros de Waverly Place’?

Atención, spoiler (solo para los más curiosos): si quieres mantener la sorpresa, detente aquí. Pero si no puedes esperar para saberlo, sigue leyendo.

En el episodio final de la segunda temporada de ‘Wizards Beyond Waverly Place’, el personaje de Selena Gómez, se enfrenta a un momento crítico: Para proteger a su hija Billie y a toda su familia, la joven maga se ve obligada a tomar decisiones que cambiarán su destino para siempre.

Según filtraciones compartidas por NotiCine, durante una confrontación intensa con el oscuro mago Lord Morsus, Alex se lanza junto a él a un portal mágico, un acto que parece sellar su destino y marca un giro dramático en la historia: su muerte.

La escena, hasta ahora sin confirmar, fue un verdadero shock para los fans, que no esperaban un desenlace tan impactante para la protagonista. No obstante, circulan rumores de posibles cambios, y la reconocida artista podría reaparecer en el futuro.

Esto mantiene viva la esperanza de los seguidores de que Selena Gómez vuelva al universo mágico de Disney que la hizo famosa.

¿Qué otros secretos o sorpresas podrían aparecer en la nueva temporada de ‘Los Hechizeros de Weverly Place’?

La segunda temporada de Wizards Beyond Waverly Place dejó a los fans con muchas preguntas, y la expectativa por la próxima entrega no hace más que crecer. Algunos de los deseos de los fans, son:

1. El regreso de Alex Russo

Según señala Entertainment Weekly, David Henrie, el actor que da vida a Justin Russo, ha dado pistas de que la trama de Alex podría seguir desarrollándose, alimentando la ilusión de los seguidores de verla de nuevo en próximas temporadas.

Fuente: Canva ‘Los Hechiceros de Weverly Place': ¿Selena Gómez puede volver en la próxima temporada?

2. Nuevas amenazas mágicas

Tras el posible sacrificio de Alex, es posible que nuevos enemigos aparezcan para desafiar a la familia Russo. La serie podría presentar villanos poderosos que pongan a prueba las habilidades mágicas de los protagonistas, generando que esta historia se desarrolle en escenarios más intensos y llenos de tensión.

3. Profundización en la historia de Billie

La revelación de que Billie es hija de Alex abre múltiples caminos narrativos. La próxima temporada podría explorar el pasado de Billie, su conexión con Lord Morsus y su evolución como joven hechicera, agregando capas de complejidad a la trama.

Mientras la segunda temporada está en marcha, los fanáticos ya esperan con ansias lo que viene. Los nuevos capítulos prometen emociones, secretos por descubrir y sorpresas que seguirán cautivando a toda una generación de seguidores.