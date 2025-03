¿Saw XI fue cancelada? Esto sabemos sobre la próxima entrega de la saga

No hay duda de que la franquicia de Saw ha sido una de las más icónicas dentro del cine de terror, manteniendo a los fans al filo del asiento con cada nueva entrega. A pesar de esto, han comenzado a surgir rumores sobre la posible cancelación de Saw XI, lo que ha generado una enorme incertidumbre entre los seguidores de la saga. ¿Realmente la película ha sido cancelada o hay esperanzas de verla en un futuro? Esto es lo que sabemos hasta ahora.

La nueva entrega de Saw que se tenía planeada

Después del éxito que tuvo ‘Saw X: El juego del miedo', los fanáticos de la saga quedaron fascinados, convirtiéndola en una de las entregas mejor recibidas de la franquicia. Además, la película dejó pistas que sugieren la posibilidad de una próxima secuela. Esta entrega se ambientó entre los eventos de las dos primeras películas, permitiendo el regreso de personajes icónicos como John Kramer y Amanda Young. Como si eso fuera poco, la escena postcréditos sorprendió a los espectadores con la aparición de Mark Hoffman, otro de los villanos más recordados de la saga.

Fue así como una décima primera entrega fue confirmada en diciembre de 2023. Hasta donde sabíamos, esta tendría su estreno en septiembre de 2024 y que incluso ya había un avance en las historias que se contaría en la secuela directa de ‘Saw X: El juego del miedo’. Kevin Greutert estaba listo para regresar a dirigir. Para sorpresa de todos, la fecha de estreno cambió a septiembre de 2025.

¿La película de Saw 11 fue cancelada?

Ahora parece ser que Saw XI nunca sucederá. Lo que se sabe es que Patrick Melton y Marcus Dunstan, escritores de la cuarta y séptima entrega, ya habían entregado un borrador en 2024. Lamentablemente, desde ese momento ya no hubo movimientos relacionados con la realización del proyecto.

No hemos escuchado algo desde mayo (de 2024). Está estancado a nivel gerencial. No tiene nada que ver con la creatividad ni con nada más. Hay cosas de mayor nivel en juego. Puede que Saw XI se haga o no, pero tenemos una historia muy oportuna, y espero que se haga precisamente por eso. Retoma los mismos temas de la sexta película: eres un ciudadano, te sientes enojado y frustrado por algo, sientes que no puedes hacer nada, y John Kramer va a hacerlo. La razón por la que se ha retrasado es simplemente que hay disputas entre los productores y Lionsgate. Simplemente no logran ponerse de acuerdo

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Patrick Melton reveló que, a pesar del pasar del tiempo, Saw parece haberse estancado por culpa de un conflicto interno en la productora, por lo que prácticamente ya es un hecho que la franquicia llegó a su final

