“Spider-Man: Brand New Day” ADELANTA su estreno y llega primero a Prime Video, la decisión causa dudas en los fans

A poco menos de 2 meses de que el mundo por fin pueda ver "Spider-Man: Brand New Day" y nos enteremos de qué pasa con "Peter Parker" de Tom Holland luego de que el mundo se olvidara de su identidad, el estreno de la película se adelantó un par de días de una manera completamente inédita: mediante Prime Video. A continuación te decimos lo que se sabe sobre esta decisión que ya está generando dudas entre los fans.

De acuerdo con Collider, se anunció oficialmente que el 29 de julio se proyectarán funciones de preestreno de "Spider-Man: Brand New Day", organizadas por la plataforma de streaming. Sin embargo, a pesar de ser de una de las principales referentes para ver contenido en casa, se tratará de un evento presencial.

Los usuarios de Amazon que cuenten con Prime en Estados Unidos recibirán noticias sobre la venta de boletos para las proyecciones especiales en cines seleccionados. Estas proyecciones serán el 29 de julio en lugar del 31, como marca el estreno oficial en aquel país.

El medio especializado en cine aclara que todavía no hay noticias sobre la venta de boletos o más países en que estará disponible el preestreno, pero se esperan más detalles en los próximos días.

Esta noticia casi coincide con el estreno de "Spider-Noir", serie que representa una colaboración entre Sony Pictures Television y Amazon.

Cuándo sale "Spider-Man: Brand New Day" en México

La fecha anunciada para el estreno oficial para el público general de "Spider-Man: Brand New Day" en México sigue siendo el 30 de julio. Todavía no se confirma la información sobre las preventas para las salas de cine mexicanas, a casi 5 años de la fiebre causada por la antecesora "Spider-Man: No Way Home".

Todavía no se sabe si habrá un evento de preestreno con Prime Video como en Estados Unidos, por lo que la fecha de estreno en México sigue siendo la misma.