Star Wars es DESTRONADA por Spider-Man: Brand New Day como la película más taquillera; esta es la cifra que ha recaudado en el cine de Norteamérica

Sin duda, una de las películas más esperadas de los últimos años fue el nuevo título de Spider-Man: Brand New Day, en la que tras casi 5 años, Tom Holland retoma su manto como Peter Parker en una película que ha sorprendido tanto a propios y extraños y que justamente está haciendo historia pura.

En tiempos donde el cine de superhéroes se ha visto envuelto en una ligera crisis, el Universo Cinematográfico de Marvel parece estar listo para una nueva fase con este tipo de historias que exploran más detalles de uno de sus personajes más queridos, por lo que esta entrega está siendo la película más taquillera de Norteamérica superando a Star Wars: The Force Awakens.

¿Cuánto dinero ha ganado en cartelera Spider-Man: Brand New Day?

Esta última película de Sony Pictures ha sido uno de los mayores éxitos del cine en la actualidad, pues tan solo en Norteamérica ha rebasado los 936,773 millones de dólares, superando el título de Star Wars: The Force Awakens de 2015 quien recaudó 936,6 millones.

Por si fuera poco, esta película protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Jon Bernthal y Jacob Batalon actualmente es la tercera película más taquillera de todos los tiempos, únicamente detrás de Avatar y Avengers: Endgame.

Spider-Man: Brand New Day y su éxito en taquillas del mundo

Aunque tras haber visto Spider-Man: No Way Home creímos que sería algo insuperable, pues contamos con una gran historia que reunió a las versiones del arácnido de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, así como a más personajes de este multiverso, el título de Brand New Day ha llegado a llegado a niveles inimaginables.

Incluso se habla de que esta última película del director Tom Rothman fue todo un desafío por lo antes visto, pero incluso este 2026 fue el verano más taquillero por películas como La Odisea de Christopher Nolan, Toy Story 5 y El diablo viste a la moda 2, siendo que se recaudó en cines 4.765 millones de dólares en este verano.