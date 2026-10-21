NUEVO arte promocional de Avengers: Doomsday vendría con spoilers ¿Qué pudimos ver?

Este martes se ha revelado nuevo arte promocional de la película que lo cambiará todo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pues Avengers: Doomsday ha vuelto a dar señales de vida a casi dos meses de su estreno y todo indica que ya habrían algunos spoilers.

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Fue esta mañana que vimos el arte promocional donde ningún detalle se le ha escapado a los fans, pues hay quienes aseguran que ya hay spoilers sobre la película y poco a poco te los vamos a explicar.

Marvel comparte nuevo arte promocional de la película de Avengers: Doomsday a semanas de su estreno

La primera imagen que pudimos ver fue la destrucción de la Mansión X, tal como se compartió en el primer tráiler oficial pero no solo eso, pues también hay algunos restos de Centinelas, por lo que se deja ver la persecución que los mutantes han vivido y que este combate únicamente se llevó dentro de esta locación, pues no parece haber más caos en su mundo al grado de una colisión.

|Imagen de Marvel

Lo que nos lleva a la segunda imagen, en la que tenemos la colisión de dos universos debido a las llamadas incursiones multiversales, dejando ver que lamentablemente no todos los universos lograrán sobrevivir en esta película, y fuertes rumores apuntan a un combate entre el Spider-Man de Tobey Maguire vs. Deadpool y Logan de Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

|Marvel

Finalmente tenemos al Doctor Doom en su trono, aunque esta vez luce solo, como si las Brujas de Latveria fuera un suceso que ocurrirá de cara al final de la cinta que cada vez promete más.

|Marvel

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Si tú al igual que nosotros no puedes esperar para ver la nueva película del MCU que dará paso a Avengers: Secret Wars, tenemos buenas noticias para ti, pues Avengers: Doomsday llegará a cines de México el próximo jueves 17 de diciembre, por lo que prácticamente estamos a semanas del regreso de esta saga en una nueva etapa.

Se ha confirmado que la película tendrá una duración de 2 horas con 45 minutos, en la que será probablemente la película más “fuerte” de todo el Universo Cinematográfico de Marvel hasta ahora.