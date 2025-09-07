Así fue el gran concierto de Dragon Ball Live Symphonic en el Auditorio Nacional del sábado 6 de septiembre

La noche de este sábado 6 de septiembre se realizó el primer concierto oficial de Dragon Ball en Latinoamérica: Dragon Ball Live Symphonic, el cuál nos dejó lo mejor de la música de este anime que tanto nos ha acompañado desde que éramos niños y no tenemos palabras para describir lo que fue esta experiencia.

Este show nos ofreció las mejores canciones de las primeras tres sagas emitidas de Dragon Ball donde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, presenció un ensamble de músicos de la mejor categoría que nos regresaron a nuestra infancia donde nos encontramos con Goku y los demás Guerreros Z.

Una celebración para los fanáticos de Dragon Ball

Si algo podemos destacar de la producción de este evento, es el show y tipo de evento que han ofrecido al público mexicano, marcando un antes y después en la manera en que se organizan eventos de Dragon Ball en el país y Latinoamérica, pues este concierto fue todo un festejo.

Musicalizado por la Orquesta Sincrophonia bajo la dirección del Maestro Rodrigo Cadet, y contamos con la participación de Irma Flores, Mauren Mendo, Luis de Lille y Aarón Montalvo, grandes voces que tras años han interpretado canciones de Dragon Ball en todas sus sagas y como si esto no fuera suficiente, se tuvo la presencia del icónico cantante Hironobu Kageyama, el intérprete original de “Cha La Head Cha La”, en su idioma original.

Dragon Ball Live Symphonic, más que un concierto

Además de ofrecer un concierto de la mejor calidad, las proyecciones mostradas, los juegos de luces y la ambientación nos teletransportaron a Namek, huimos de Freezer, Cell, Buu y sobre todo, nos reencontramos con nuestros personajes de Dragon Ball favoritos, con quienes emparejamos nuestro Ki durante las 23 canciones recitadas.

Como si este gran evento no hubiera sido suficiente, esta producción también acercó a los fans de esta saga con las voces de este concierto, pues algunos pudieron convivir en el meet & greet e incluso se fueron a casa con merch de conmemoración y demás objetos autografiados por los cantantes.