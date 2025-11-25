ÚLTIMA HORA: Muere famoso actor de Frankenstein y otras películas de Andy Warhol

El actor alemán Udo Kier, famoso por sus papeles en Carne para Frankenstein, Sangre para Drácula y por participar en decenas de filmes con directores de renombre como Lars von Trier, Gus Van Sant y Andy Warhol, murió a los 81 años en Palm Springs. Con más de 200 películas en su filmografía, su legado lo mantendrá para siempre como una de las figuras más influyentes del cine de culto mundial.

Crédito: Matthias Nareyek/Getty Images

Muere Udo Kier, la leyenda del cine de culto y estrella de Andy Warhol

Si hay un punto clave en la carrera de Kier es su asociación con Andy Warhol. Sus papeles protagónicos en Carne para Frankenstein (1973) y Sangre para Drácula (1974), dirigidas por Paul Morrissey, lo convirtieron en un rostro indispensable del cine experimental y transgresor de los años 70. Sus interpretaciones trascendieron gracias a su sello característico, el cual era tan inquietante, pero a la vez rozaba ligeramente lo absurdo. Estas características le abrieron la puerta a una fama que lo llevaría a recorrer Europa y Estados Unidos trabajando con algunos de los creadores más visionarios e icónicos de su época.

Colaborador de Fassbinder, Von Trier y Van Sant

La filmografía de Kier es prácticamente sinónimo de la historia del cine de autor. Formó parte de cintas clave de Rainer Werner Fassbinder como Lili Marleen y La tercera generación.

Más adelante, su encuentro con Gus Van Sant en el Festival de Berlín marcó un antes y un después: el director lo llevó a Hollywood y lo presentó al público norteamericano con My Own Private Idaho (1991).

Lars von Trier también convirtió a Kier en uno de sus actores recurrentes: Dogville, Melancolía, Ninfomanía Vol. II y Bailar en la Oscuridad son solo algunos ejemplos.

Una figura presente en Hollywood y en la cultura pop

Aunque su nombre siempre estuvo ligado al cine independiente, Udo Kier no era un actor que se cerrara las puertas; fue por eso que también logró dejar huella en grandes producciones como Blade, Armageddon y Ace Ventura. Además, trabajó con Madonna y participó en proyectos constantemente desafiantes.

Su muerte es un adiós a uno de los actores más versátiles, arriesgados y fascinantes del cine mundial.

También te puede interesar: VIDEO | Disney presenta su robot de Olaf: el personaje de Frozen ahora camina, habla y… ¡existe en la vida real!