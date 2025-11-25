VIDEO | Disney presenta su robot de Olaf: el personaje de Frozen ahora camina, habla y… ¡existe en la vida real!

Si algo no se cansa de hacer Disney, es convertir sus películas y parques temáticos en verdaderos lugares de ensueño. Con eso en mente y con toda la creatividad y tecnología a la que pueden adquirir, ahora presentan a sus fans uno de los personajes más queridos de Frozen: Olaf.

Disney revela su robot de Olaf: así funciona el personaje de Frozen en la vida real

Disney finalmente mostró al mundo su robot de Olaf, un personaje completamente funcional capaz de caminar, hablar e interactuar como si hubiera saltado directamente de las películas de Frozen a nuestro mundo. Aunque no lo creas, ahora Olaf existe físicamente, y no se trata de un animatrónico tradicional: es uno de los avances robóticos más complejos que Disney ha construido.

Si no lo has visto, la revelación llega en el nuevo episodio de We Call It Imagineering, donde Walt Disney Imagineering (WDI) abre las puertas de su laboratorio de innovación, el cual te dejamos a continuación:

La nueva era de personajes robóticos de Disney

De acuerdo con Kyle Laughlin, SVP de Investigación y Desarrollo de WDI, todo comienza desde el mismo lugar: la historia. La meta que tienen estos ingenieros es que la tecnología sea tan perfecta que desaparezca ante los ojos de los visitantes, permitiendo que la emoción con el personaje sea lo primero.

Ahora, Olaf ya se ha convertido en el mejor ejemplo de esta meta creativa, pues se mueve con expresividad, articula ojos, boca e incluso su icónica zanahoria, lo que mantiene ese estilo de movimiento caricaturesco que había sido imposible de lograr en el mundo físico.

La tecnología detrás del Olaf más realista jamás creado

El robot usa deep reinforcement learning, una técnica con la que los Imagineers entrenan a estos personajes para aprender movimientos naturales en simulación. Para acelerar el proceso, Disney trabaja con NVIDIA y Google DeepMind en Newton, un framework que permite simulaciones ultrarrápidas en GPU. Con esto, Olaf aprendió con el tiempo y dedicación que se requiere a caminar y moverse de forma creíble, a pesar de tener un “cuerpo de nieve” deformable.

¿Qué significa esto para el futuro de los parques Disney?

Olaf es solo el principio. Los avances logrados aquí permitirán que más personajes interactivos, emotivos y sorprendentemente reales lleguen pronto a parques y cruceros Disney. Si Olaf ya puede conversar contigo… imagina lo que viene.

