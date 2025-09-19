‘No será lo que imaginan’: adelantan detalles sorprendentes de la película de Los Sims

El salto de Los Sims al cine está cada día más cerca y, aunque aún se está trabajando en el guion de la cinta, ya se conocen algunas pistas que emocionan y que también desconciertan a los fans. Según Roy Lee, productor que trabajó en éxitos como “It” y “La LEGO película”, la adaptación se situará “en un punto intermedio entre Barbie y La LEGO película”, prometiendo mucha sátira, humor inteligente y un enfoque familiar.

La película de Los Sims promete una mezcla única de humor y sátira

El largometraje, desarrollado por Amazon MGM Studios y LuckyChap (la productora de Margot Robbie), tendrá a Kate Herron (Loki, Sex Education) como directora. Otra estupenda noticia es que Robbie no solo producirá, sino que también protagonizará la cinta, aunque su papel aún no se ha revelado al público.

Un proyecto que desafía las expectativas

Lee admitió en unas declaraciones que hizo a TheDirect que es difícil explicar la propuesta sin mostrarla: “Es una de esas películas que no tendrá sentido hasta que la veas”.

Este enfoque sugiere que el guion jugará con el lado absurdo del juego, el cual es bastante característico. Solo con recordar que el juego tiene desde su icónico Simlish hasta las situaciones más extravagantes, podemos imaginar que la comedia absurda será la base del guion. Al igual que Barbie que exploró temas existenciales y sociales, Los Sims podría abordar cuestiones como la libertad de elección, el control del jugador y una sátira de la rutina moderna, la cual estará llena de metarreferencias que harán temblar de la emoción a los fans.

Estreno y contexto en la industria del cine

Como ya mencionamos, la producción va en una fase temprana, por lo que no se ha confirmado la fecha de estreno, pero analistas apuntan a un posible lanzamiento en 2026. De ser así, podría estar coincidiendo con la expansión de Los Sims 4 y la llegada del esperado Project Rene. Si logra equilibrar el humor irreverente de LEGO con la sensibilidad de Barbie, Los Sims podrían convertirse en la próxima gran sorpresa para el mundo de las películas basadas en videojuegos.

