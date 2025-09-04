Final de ‘Merlina 2' explicado: el giro en la historia que nadie se imaginaba

La temporada 2 de la serie Merlina llegó a su final, y con ella se desató el caos entre los fans. No solo por los secretos familiares que quedaron al descubierto, sino por un giro impactante: la posible muerte de un miembro de la familia Addams. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién murió y por qué este final dejó tantas dudas?

¿De qué trata la temporada 2 de ‘Merlina 2'?

La segunda parte de la segunda temporada de ‘Merlina’ retoma la historia justo donde se quedó: la protagonista, determinada a proteger a los suyos, se enfrenta a nuevos enemigos sobrenaturales, mientras lidia con las complejidades emocionales de su linaje.

Crédito: IMDb ¿De qué trata el capítulo final de Merlina 2?

En este punto, el rescate de su hermano Pericles la obliga a hacer equipo con personajes que antes consideraba una amenaza, como Tyler, quien sigue lidiando con su lado Hyde.

Según la plataforma de streaming en donde se distribuye la serie, esta entrega cierra varios arcos narrativos, pero deja otros abiertos a propósito, sentando las bases para una futura temporada aún más intensa.

¿Quién muere en el final de ‘Merlina 2'?

El giro más fuerte del final de la serie ‘Merlina’ fue la reclusión (y posible muerte) de la tía Ofelia, encerrada durante años por la matriarca Hester Addams.

Aunque no se muestra explícitamente, todo apunta a que Teo, un nuevo personaje con lazos oscuros con los Addams, termina con su vida para proteger a la familia de una verdad más aterradora.

Además, la madre de Tyler muere en un acto de redención, defendiendo a su hijo y ayudando a liberar a Pericles. Esta pérdida impacta directamente a Tyler y refuerza su conflicto con su identidad Hyde.

¿Qué pasa con Enid, Isaac y Agnes en ‘Merlina 2'?

La evolución de Enid Sinclair es una de las más significativas: ahora es una loba alfa, lo que la obliga a alejarse para evitar hacer daño. Mientras tanto, Agnes, la estudiante invisible, se suma al grupo como nuevo alivio cómico.

Isaac Night, antes Slurp, también regresa con una historia más oscura y relacionada con el pasado de Gomez Addams y Galpin.

¿Habrá temporada 3 de ‘Merlina’?

Aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno para la tercera temporada de ‘Merlina’, está confirmado que habrá más capítulos. Todo apunta a que será aún más sombría. Pues es posible que Merlina irá en busca de Enid, Tyler y enfrentará su transformación definitiva, así como la presencia de Hester y el legado de Ofelia seguirán acechando a la familia desde las sombras.