102 Dálmatas - Hoy 2:15 pm
Disfruta 102 Dálmatas por Azteca 7
Horario: Hoy 2:15 pm
Canal: Azteca 7
Sinopsis:
Cruela de Vil sale de la cárcel después de recibir un tratamiento contra su obsesión con las pieles de animales, consigue su libertad condicional tras el aparente éxito del tratamiento. Pero después de un tiempo sus impulsos y aficiones se vuelven a hacer presentes durante un viaje a Londres y busca hacerse un abrigo de piel de dálmata.
¡Kevin y Clhoe corren peligro otra vez!
Ficha Técnica:
Título original: 102 Dalmatians
Año: 2000
Duración: 130 min.
País: Estados Unidos, Reino Unido, Francia
Director: Kevin Lima
Guión: Kristen Buckley, Brian Regan, Bob Tzudiker, Noni White
Música: David Newman
Fotografía: Adrian Biddle
Reparto: Glenn Close, Alice Evans, Ioan Gruffudd, Gérard Depardieu, Tim Mclnnerny, Eric Idle, David Horovitch, Ian Richardson, Ben Crompton, Jim Carter, Timothy West
Productora: Walt Disney Pictures
Género: Comedia, Familia, Infantil