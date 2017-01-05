Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

102 Dálmatas - Hoy 2:15 pm

Disfruta 102 Dálmatas por Azteca 7

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca

Horario: Hoy 2:15 pm

Canal: Azteca 7


Sinopsis:

   

Cruela de Vil sale de la cárcel después de recibir un tratamiento contra su obsesión con las pieles de animales,  consigue su libertad condicional tras el aparente éxito del tratamiento. Pero después de un tiempo sus impulsos y aficiones se vuelven a hacer presentes durante un viaje a Londres y busca hacerse un abrigo de piel de dálmata.

¡Kevin y Clhoe corren peligro otra vez!

    

Ficha Técnica:

    

Título original: 102 Dalmatians

Año: 2000

Duración: 130 min.

País: Estados Unidos, Reino Unido, Francia

Director: Kevin Lima

Guión: Kristen Buckley, Brian Regan, Bob Tzudiker, Noni White

Música: David Newman

Fotografía: Adrian Biddle

Reparto: Glenn Close, Alice Evans, Ioan Gruffudd, Gérard Depardieu, Tim Mclnnerny, Eric Idle, David Horovitch, Ian Richardson, Ben Crompton, Jim Carter, Timothy West
Productora: Walt Disney Pictures

Género: Comedia, Familia, Infantil

        

Entérate de lo último de 7 Películas en Twitter y Facebook