Aracnofobia- HOY 2:15 pm
Disfruta Aracnofobia hoy y mañana no te pierdas El Hundimiento de Japón
Horario: Hoy 2:15 pm
Canal: Azteca 7
Sinopsis:
Una población en Estados Unidos es atacada por una variedad extraña y venenosa de araña que fue transportada desde la selva amazónica hasta E.U.A. La araña se refugia en el granero de un médico joven y la gente comienza a morir de una forma extraña e inexplicable. Descubre qué pasará en esta increíble película.
Ficha Técnica:
Título original: Aracnophobia
Año: 1990
Duración: 103 min.
País: Estados Unidos
Director: Frank Marshall
Reparto: Jeff Daniels, Harley Jane Kozak, John Goodman, Julian Sands, Stuart Pankin, Brandy Norwood, Brian McNamara, Mark L. Taylor, Henry Jones, Peter Jason
Distribuidora: Buena Vista Pictures
Productora: Amblin Entertainment, Hollywood Pictures, Tangled Web Productions
Género: Thriller, Comedia, Ciencia ficción