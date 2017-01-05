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Aracnofobia- HOY 2:15 pm

Disfruta Aracnofobia hoy y mañana no te pierdas El Hundimiento de Japón

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca

 Horario: Hoy 2:15 pm

Canal: Azteca 7




Sinopsis:

   

Una población en Estados Unidos es atacada por una variedad extraña y venenosa de araña que fue transportada desde la selva amazónica hasta E.U.A. La araña se refugia en el granero de un médico joven y la gente comienza a morir de una forma extraña e inexplicable. Descubre qué pasará en esta increíble película.

    

Ficha Técnica:

    

Título original: Aracnophobia

Año: 1990

Duración: 103 min.

País: Estados Unidos

Director: Frank Marshall

Reparto: Jeff Daniels, Harley Jane Kozak, John Goodman, Julian Sands, Stuart Pankin, Brandy Norwood, Brian McNamara, Mark L. Taylor, Henry Jones, Peter Jason

 Distribuidora: Buena Vista Pictures

Productora: Amblin Entertainment, Hollywood Pictures, Tangled Web Productions

Género: Thriller, Comedia, Ciencia ficción

        

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