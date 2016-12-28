Mientras dormías - Sábado 2:45 pm
Disfruta Mientras Dormías este domingo por Azteca 7
Horario: Sábado 2:45 pm
Canal: Azteca 7
Sinopsis:
Lucy no tiene suerte en el amor. Su sueño es salir con Peter, un guapo ejecutivo que todos pasa por el metro sin fijarse en ella. Un día Peter sufre un accidente y ella lo ayuda, le salva la vida, pero queda en estado de coma. Cuando lo visita en el hospital los familiares de Peter creen que ella es su prometida. Descubre qué pasará en esta grandiosa comedia romántica.
Ficha Técnica:
Título original: While You Were Sleeping
Año: 1995
Duración: 100 min.
País: Estados Unidos
Director: Jon Turteltaub
Guión: Daniel G. Sullivan, Fredric Lebow
Música: Randy Edelman
Fotografía: Phedon Papamichael
Reparto: Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher, Peter Boyle, Glynis Johns, Jack Warden, Micole Mercurio, Monica Keena, Jason Bernard, Michael Rispoli, Ally Walker, Marcia Wright
Productora: Hollywood Pictures / Caravan Pictures
Género: Romance. Comedia | Comedia romántica. Navidad