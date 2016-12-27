Película: Episodio 5, El Imperio ContraAtaca - Hoy 9:00 pm
Película
Horario: Hoy 9:00 pm
Canal: Azteca 7
Sinopsis:
Después de un ataque sorpresa de tropas imperiales a las bases de la alianza rebelde, Luke junto con R2D2, parten hacia el planeta Dagobah buscando a Yoda, el último maestro Jedi, para que le enseñe los secretos de la Fuerza.
Por otro lado Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, y C3PO esquivan a las fuerzas imperiales y se refugian con el antiguo propietario del Halcón Milenario en la ciudad minera de Bespin ¡Darth Vader les tiene una trampa!
Ficha Técnica:
Título original: Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back
Año: 1981
Duración: 124min.
País: Estados Unidos
Director: Irvin Kershner
Guión: Leigh Brackett, Lawrence Kasdan, George Lucas
Música: John Williams
Fotografía: Peter Suschitzky
Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Kenny Baker, Peter Mayhew, Frank Oz.
Género: Ciencia ficción. Épico