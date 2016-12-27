Película: Episodio 5, El Imperio ContraAtaca - Hoy 9:00 pm

Horario: Hoy 9:00 pm

Canal: Azteca 7









Sinopsis:

Después de un ataque sorpresa de tropas imperiales a las bases de la alianza rebelde, Luke junto con R2D2, parten hacia el planeta Dagobah buscando a Yoda, el último maestro Jedi, para que le enseñe los secretos de la Fuerza.

Por otro lado Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, y C3PO esquivan a las fuerzas imperiales y se refugian con el antiguo propietario del Halcón Milenario en la ciudad minera de Bespin ¡Darth Vader les tiene una trampa!

Ficha Técnica:

Título original: Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Año: 1981

Duración: 124min.

País: Estados Unidos

Director: Irvin Kershner

Guión: Leigh Brackett, Lawrence Kasdan, George Lucas

Música: John Williams

Fotografía: Peter Suschitzky

Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Kenny Baker, Peter Mayhew, Frank Oz.

Género: Ciencia ficción. Épico





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