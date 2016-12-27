Película: Episodio 6, El Regreso del Jedi - Hoy 9:00 pm
Película
Horario: Hoy 9:00 pm
Canal: Azteca 7
Sinopsis:
Luke viaja junto con la princesa Leia a Tatooine a rescatar a Han Solo de las garras de Jabba el hutt. El Imperio busca destruir a la Alianza Rebelde con una Estrella de la Muerte, mientras la flota rebelde la ataca. Luke Skywalker se enfrenta a su padre, Darth Vader, en un duelo final, donde conspiran para atraerlo al lado oscuro.
Ficha Técnica:
Título original: tar Wars Episode VI: Return of the Jedi
Año: 1983
Duración: 128 min.
País: Estados Unidos
Director: Richard Marquand
Guión: George Lucas, Lawrence Kasdan
Música: John Williams
Fotografía: Alan Hume
Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Sebastian Shaw, Ian McDiarmid, Frank Oz, James Earl Jones, David Prowse, Alec Guinness
Género: Ciencia ficción. Épico