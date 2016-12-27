Película: Episodio 6, El Regreso del Jedi - Hoy 9:00 pm

Horario: Hoy 9:00 pm

Canal: Azteca 7













Sinopsis:

Luke viaja junto con la princesa Leia a Tatooine a rescatar a Han Solo de las garras de Jabba el hutt. El Imperio busca destruir a la Alianza Rebelde con una Estrella de la Muerte, mientras la flota rebelde la ataca. Luke Skywalker se enfrenta a su padre, Darth Vader, en un duelo final, donde conspiran para atraerlo al lado oscuro.

Ficha Técnica:

Título original: tar Wars Episode VI: Return of the Jedi

Año: 1983

Duración: 128 min.

País: Estados Unidos

Director: Richard Marquand

Guión: George Lucas, Lawrence Kasdan

Música: John Williams

Fotografía: Alan Hume

Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Sebastian Shaw, Ian McDiarmid, Frank Oz, James Earl Jones, David Prowse, Alec Guinness

Género: Ciencia ficción. Épico





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