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Película: Supercan - Domingo 6:30 pm

Película

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca 7

 Horario: Domingo 6:30 pm

Canal: Azteca 7

        


     

Sinopsis:

   

Un cachorro adquiere poderes inimaginables como volar y hablar con humanos, después de un accidente en el laboratorio de un malvado científico. Es recogido por un policía y su hijo que le ayudan a ocultarse y a proteger a los ciudadanos de los planes malvados del doctor con destruir la ciudad.

    

Ficha Técnica:

    

Título original: Underdog 
Año: 2007
Duración: 80 min.
País: Estados Unidos
Director: Frederik Du Chau 
Guión: Adam Rifkin, Joe Piscatella 
Música: Randy Edelman
Fotografía: David Eggby 
Reparto: JPeter Dinklage, James Belushi, Patrick Warburton, Alex Neuberge
Género: Aventuras

        

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