Película: Supercan - Domingo 6:30 pm
Película
Horario: Domingo 6:30 pm
Canal: Azteca 7
Sinopsis:
Un cachorro adquiere poderes inimaginables como volar y hablar con humanos, después de un accidente en el laboratorio de un malvado científico. Es recogido por un policía y su hijo que le ayudan a ocultarse y a proteger a los ciudadanos de los planes malvados del doctor con destruir la ciudad.
Ficha Técnica:
Título original: Underdog
Año: 2007
Duración: 80 min.
País: Estados Unidos
Director: Frederik Du Chau
Guión: Adam Rifkin, Joe Piscatella
Música: Randy Edelman
Fotografía: David Eggby
Reparto: JPeter Dinklage, James Belushi, Patrick Warburton, Alex Neuberge
Género: Aventuras