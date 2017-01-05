Película: Supercan - Domingo 6:30 pm

Horario: Domingo 6:30 pm

Canal: Azteca 7





Sinopsis:

Un cachorro adquiere poderes inimaginables como volar y hablar con humanos, después de un accidente en el laboratorio de un malvado científico. Es recogido por un policía y su hijo que le ayudan a ocultarse y a proteger a los ciudadanos de los planes malvados del doctor con destruir la ciudad.

Ficha Técnica:

Título original: Underdog

Año: 2007

Duración: 80 min.

País: Estados Unidos

Director: Frederik Du Chau

Guión: Adam Rifkin, Joe Piscatella

Música: Randy Edelman

Fotografía: David Eggby

Reparto: JPeter Dinklage, James Belushi, Patrick Warburton, Alex Neuberge

Género: Aventuras





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