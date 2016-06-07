Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Amor x sorpresa’

El viernes 10 de junio se estrena a nivel nacional 'Amor x sorpresa', el último trabajo de los actores Jeroen van Koningsbrugge y Georgina Verbaan. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 7 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Qué cinta de Mike van Diem, director de 'Amor x sorpresa', ganó el Oscar a Mejor película extranjera? Muchos supieron la respuesta, 'Caracter' (1997), pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alejandra Cardone Pedraza

Alejandra Cervantes Corona

Blanca García

Cristián Oswaldo Avilés Jiménez

Diana Vera Sánchez

Félix Santos

Gilberto Rodríguez Santamaría

Lisbeth Belinchón

Luciano Guijarro Olivares

Manuel Pérez Ortiz

María José Suárez

Mariana Hernández López

Mauricio Aguilar

Ramón Gabilondo Sánchez

Selef García Orozco





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.