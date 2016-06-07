Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Amor x sorpresa’
La cinta se estrena en México el viernes 10 de junio
El viernes 10 de junio se estrena a nivel nacional 'Amor x sorpresa', el último trabajo de los actores Jeroen van Koningsbrugge y Georgina Verbaan. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 7 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Qué cinta de Mike van Diem, director de 'Amor x sorpresa', ganó el Oscar a Mejor película extranjera? Muchos supieron la respuesta, 'Caracter' (1997), pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Alejandra Cardone Pedraza
Alejandra Cervantes Corona
Blanca García
Cristián Oswaldo Avilés Jiménez
Diana Vera Sánchez
Félix Santos
Gilberto Rodríguez Santamaría
Lisbeth Belinchón
Luciano Guijarro Olivares
Manuel Pérez Ortiz
María José Suárez
Mariana Hernández López
Mauricio Aguilar
Ramón Gabilondo Sánchez
Selef García Orozco
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.