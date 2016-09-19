Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Atentado en París’

El viernes 23 de septiembre se estrena a nivel nacional 'Atentado en París', protagonizada por Richard Madden e Idris Elba. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el lunes 19 de septiembre de 2016 a las 8:00 pm en Cinépolis Forum Buenavista y Cinépolis Galerías Atizapan. La pregunta fue la siguiente ¿En qué película de 2012 trabajó el director de 'Atentado en París' junto a Daniel Radcliffe? Muchos supieron la respuesta, 'La dama de negro', pero sólo los siete primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





José Jaime López y García

José Luis Jiménez Sotomayor

Lorena Uribe Rojas

Martha Dyanella Pacheco Anaya

Melissa Mondragón Alarcón

Rocío Rojas Garces

Yenahí Zurita Guzmán





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.