Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Dragon Nest: Guerrero del Amanecer’

El viernes 22 de enero se estrena a nivel nacional 'Dragon Nest: Guerrero del Amanecer', la película inspirada en el famoso videojuego. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el sábado 16 a las 11:00 am, en Cinépolis Forum Buenavista (Eje 1 Norte Mosqueta No. 259, Cuauhtémoc, Buenavista, 06350 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de la serie High School Musical puso voz en inglés a uno de los personajes de 'Dragon Nest: Guerrero del Amanecer'? Muchos supieron la respuesta, Lucas Grabeel, pero sólo los cinco primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Mary Salazar

Jaime López Maciel

Daniel Jaret Uriarte Valencia

Alfonso Díaz Salgado

Karen Velasco





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.