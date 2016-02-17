Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El bosque siniestro’

El viernes 19 de febrero se estrena a nivel nacional 'El niño', el primer largometraje del director Jason Zada. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 18 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Qué actriz de 'El bosque siniestro' ha sido nominada en 2 ocasiones al Premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos? Muchos supieron la respuesta, Natalie Dorner, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Abraham Gerardo Reyes Robles

Carlos Valera Melero

Cristian Reyes Rosas

Dolores Rosas Prado

Érika Jazmín González Lugo

Héctor Enrique Zamora Cerriteño

Juana Pinto Juárez

Lorenzo Pérez Alonzo

Lucía Sánchez Jiménez

Mario Alejandro Estrada González





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.