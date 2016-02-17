Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El bosque siniestro’
La cinta se estrena en México el viernes 19 de febrero
El viernes 19 de febrero se estrena a nivel nacional 'El niño', el primer largometraje del director Jason Zada. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 18 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Qué actriz de 'El bosque siniestro' ha sido nominada en 2 ocasiones al Premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos? Muchos supieron la respuesta, Natalie Dorner, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Abraham Gerardo Reyes Robles
Carlos Valera Melero
Cristian Reyes Rosas
Dolores Rosas Prado
Érika Jazmín González Lugo
Héctor Enrique Zamora Cerriteño
Juana Pinto Juárez
Lorenzo Pérez Alonzo
Lucía Sánchez Jiménez
Mario Alejandro Estrada González
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.