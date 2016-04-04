Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El cazador y la reina de hielo’

El viernes 8 de abril se estrena a nivel nacional 'El cazador y la reina de hielo', el último trabajo del director Cedric Nicolas-Troyan. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 5 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Quién interpreta a la hermana de Ravenna en 'El cazador y la reina de hielo'? Muchos supieron la respuesta, Emily Blunt, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alberto Vera

Alejandro Espinosa Larenas

Brandon Ignacio Álvarez Morales

Cynthia Luna Cañas

Érika Ruiz Ruiz

Jorge Barreiro

Lorena Pamela Romero Lemus

Marlene López Flores

Miriam Cavillo Morales

Octavio Zamitiz Zamitiz





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.