Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El cazador y la reina de hielo’
La cinta se estrena en México el viernes 8 de abril
El viernes 8 de abril se estrena a nivel nacional 'El cazador y la reina de hielo', el último trabajo del director Cedric Nicolas-Troyan. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 5 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Quién interpreta a la hermana de Ravenna en 'El cazador y la reina de hielo'? Muchos supieron la respuesta, Emily Blunt, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Alberto Vera
Alejandro Espinosa Larenas
Brandon Ignacio Álvarez Morales
Cynthia Luna Cañas
Érika Ruiz Ruiz
Jorge Barreiro
Lorena Pamela Romero Lemus
Marlene López Flores
Miriam Cavillo Morales
Octavio Zamitiz Zamitiz
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.