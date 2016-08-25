Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El club de las madres rebeldes’

El viernes 26 de agosto se estrena a nivel nacional 'El club de las madres rebeldes', protagonizada por Mila Kunis, Kathryn Hahn y Kristen Bell. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 25 de agosto de 2016 a las 8:00 pm en Cinemex Pabellón Polanco, Cinépolis Perisur y Cinépolis Satélite. La pregunta fue la siguiente ¿En qué película de 2013 trabajaron juntos Jon Lucas y Scott Moore, directores de 'El club de las madres rebeldes'? Muchos supieron la respuesta, 'Una noche loca', pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alejandra Vera

Braulio Albino Parada

Citlalmina Albino Parada

Diana Lorena Cú Hernández

Diana Teresa Hernández Rueda

Fátima Rodríguez Saldaña

Leticia Benítez

Lucía Santamaría

Luis Alberto Díaz

Lupita García

Manuel Segura

Miguel Ángel Chávez Moreno

Mónica Adriana Ochoa Cruz

Verónica Martínez Soto

Yazmín Arrioja





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.