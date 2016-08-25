Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El club de las madres rebeldes’
La cinta se estrena en México el viernes 26 de agosto
El viernes 26 de agosto se estrena a nivel nacional 'El club de las madres rebeldes', protagonizada por Mila Kunis, Kathryn Hahn y Kristen Bell. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 25 de agosto de 2016 a las 8:00 pm en Cinemex Pabellón Polanco, Cinépolis Perisur y Cinépolis Satélite. La pregunta fue la siguiente ¿En qué película de 2013 trabajaron juntos Jon Lucas y Scott Moore, directores de 'El club de las madres rebeldes'? Muchos supieron la respuesta, 'Una noche loca', pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Alejandra Vera
Braulio Albino Parada
Citlalmina Albino Parada
Diana Lorena Cú Hernández
Diana Teresa Hernández Rueda
Fátima Rodríguez Saldaña
Leticia Benítez
Lucía Santamaría
Luis Alberto Díaz
Lupita García
Manuel Segura
Miguel Ángel Chávez Moreno
Mónica Adriana Ochoa Cruz
Verónica Martínez Soto
Yazmín Arrioja
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.