Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El exorcismo de Anna Waters’
La cinta se estrena en México el viernes 8 de julio
El viernes 8 de julio se estrena a nivel nacional 'El exorcismo de Anna Waters', el último trabajo del director Kelvin Tong. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 5 a las 8:00 pm, en Cinépolis Patio Universidad (Avenida Popocatépetl 546, Benito Juárez, Xoco, 03330 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'El exorcismo de Anna Waters' es conocido por su rol en la serie de televisión 'Gossip Girl'? Muchos supieron la respuesta, Matthew Settle, pero sólo los treinta primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Christopher Reyes
Clara Edith Olivares López
Eduardo Rivero Noguera
Erick Ricardo Padrón Angulo
Giovanna Moreno
Gustavo Gómez Madrigal
Hazel Santos Montes
Isthar Gutiérrez
Javier Cerón Pérez
Juan Carlos Leyva Baylon
Karen Velasco Cruz
Leopoldo Rendón Fonseca
Lizbeth Pérez
Luis Arturo Maldonado Velázquez
Luis Jesús Urrutia Arenas
Marc Schmidt Vargas
María Isabel Vázquez Fuentes
Mariana Guzmán Martínez
Mónica Hernández Velázquez
Montserrat G. Maza Canales
Octavio Zamitiz
Olivia Susana Barrios García
Óscar Rodríguez
Priscilla Martínez
Rosa Cruz
Samuel Trinidad González Díaz
Sandra Carolina Vázquez Fuentes
Tania Nava Vázquez
Víctor Mauricio Landa Camarena
Yaya Langel
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.