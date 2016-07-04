Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El exorcismo de Anna Waters’

El viernes 8 de julio se estrena a nivel nacional 'El exorcismo de Anna Waters', el último trabajo del director Kelvin Tong. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 5 a las 8:00 pm, en Cinépolis Patio Universidad (Avenida Popocatépetl 546, Benito Juárez, Xoco, 03330 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'El exorcismo de Anna Waters' es conocido por su rol en la serie de televisión 'Gossip Girl'? Muchos supieron la respuesta, Matthew Settle, pero sólo los treinta primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Christopher Reyes

Clara Edith Olivares López

Eduardo Rivero Noguera

Erick Ricardo Padrón Angulo

Giovanna Moreno

Gustavo Gómez Madrigal

Hazel Santos Montes

Isthar Gutiérrez

Javier Cerón Pérez

Juan Carlos Leyva Baylon

Karen Velasco Cruz

Leopoldo Rendón Fonseca

Lizbeth Pérez

Luis Arturo Maldonado Velázquez

Luis Jesús Urrutia Arenas

Marc Schmidt Vargas

María Isabel Vázquez Fuentes

Mariana Guzmán Martínez

Mónica Hernández Velázquez

Montserrat G. Maza Canales

Octavio Zamitiz

Olivia Susana Barrios García

Óscar Rodríguez

Priscilla Martínez

Rosa Cruz

Samuel Trinidad González Díaz

Sandra Carolina Vázquez Fuentes

Tania Nava Vázquez

Víctor Mauricio Landa Camarena

Yaya Langel





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.