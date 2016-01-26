Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El niño’

El viernes 29 de enero se estrena a nivel nacional 'El niño', el último trabajo del director William Brent Bell. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 28 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Qué actriz de 'El niño' es famosa por su papel recurrente en la serie 'The Walking Dead'? Muchos supieron la respuesta, Lauren Cohan, pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Ana Laura Díaz Cornejo

Arturo Padilla Mendoza

Cuauhtémoc Paredes Zamora

Javier Bermúdez Salazar

Jazmín Castro Morales

Jesús Ricardo Marcelo Lara

José Luis Hernández Blanco

Joshua Morales

Lizbeth Hoyos Pérez

Lorena Robles Melchor

Luis Andrés Martínez López

Mayra Yolanda Aguilar Mejía

Norma Solano

Rosalba López Carranza

Viviana Valencia Flores





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.