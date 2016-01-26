Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El niño’
La cinta se estrena en México el viernes 29 de enero
El viernes 29 de enero se estrena a nivel nacional 'El niño', el último trabajo del director William Brent Bell. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 28 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Qué actriz de 'El niño' es famosa por su papel recurrente en la serie 'The Walking Dead'? Muchos supieron la respuesta, Lauren Cohan, pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Ana Laura Díaz Cornejo
Arturo Padilla Mendoza
Cuauhtémoc Paredes Zamora
Javier Bermúdez Salazar
Jazmín Castro Morales
Jesús Ricardo Marcelo Lara
José Luis Hernández Blanco
Joshua Morales
Lizbeth Hoyos Pérez
Lorena Robles Melchor
Luis Andrés Martínez López
Mayra Yolanda Aguilar Mejía
Norma Solano
Rosalba López Carranza
Viviana Valencia Flores
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.