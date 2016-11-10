Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Kiki, el amor se hace’

El viernes 11 de noviembre se estrena a nivel nacional 'Kiki, el amor se hace', dirigida por el cineasta Paco León. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 10 a las 8:00 pm, en Cinemex WTC (Av. Montecito No.38, Benito Juárez, Nápoles, 03810 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué película dirigida por Paco León consiguió una nominación al Goya en 2012? Muchos supieron la respuesta, 'Carmina o revienta', pero sólo los siete primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





David Pérez Varela

Fabiola Arias Reyes

Gustavo Adolfo Reyes Álvarez

Javier Cerón Pérez

Juan Miguel Mondragón Hernández

Lilia Daniela Pérez Álvarez

Sandra González R.





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.