Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La chica danesa’

El viernes 15 de enero se estrena a nivel nacional 'La chica danesa', el último trabajo del director Tom Hooper. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 12 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿En qué película de 2012 trabajaron juntos Tom Hooper y Eddie Redmayne? Muchos supieron la respuesta, 'Los Miserables', pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Luis Alberto Díaz Vera

Gisela Berenice Amezquita Jiménez

Miguel Ángel Chávez Moreno

Octavio Zamitiz Zamitiz

Mario Estrada González

Alejandro Estrada González

Daniela Hernández Pacheco

Mónica Fraga Gutiérrez

Abigail Haro Mérida

Areli Marisol Atondo Martínez

Clara Edith Olivares López

Daniel Jaret Uriarte Valencia

Martha Moreno Cervantes

Ángel Ricardo Silva Ramírez

Miguel Ángel Brambila Raygosa





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.