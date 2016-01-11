Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La chica danesa’
La cinta se estrena en México el viernes 15 de enero
El viernes 15 de enero se estrena a nivel nacional 'La chica danesa', el último trabajo del director Tom Hooper. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 12 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿En qué película de 2012 trabajaron juntos Tom Hooper y Eddie Redmayne? Muchos supieron la respuesta, 'Los Miserables', pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Luis Alberto Díaz Vera
Gisela Berenice Amezquita Jiménez
Miguel Ángel Chávez Moreno
Octavio Zamitiz Zamitiz
Mario Estrada González
Alejandro Estrada González
Daniela Hernández Pacheco
Mónica Fraga Gutiérrez
Abigail Haro Mérida
Areli Marisol Atondo Martínez
Clara Edith Olivares López
Daniel Jaret Uriarte Valencia
Martha Moreno Cervantes
Ángel Ricardo Silva Ramírez
Miguel Ángel Brambila Raygosa
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.