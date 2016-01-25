Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La habitación’

El viernes 29 de enero se estrena a nivel nacional 'La habitación', el último trabajo del director Lenny Abrahamson. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 26 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿En qué 4 categorías está nominada al Oscar 'La habitación'? Muchos supieron la respuesta, Mejor película, Mejor director, Mejor actriz y Mejor guión adaptado, pero sólo los veinte primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alejandra Jiménez

Alexis Pineda Herrera

Dayana Mariel Rojas Pozos

Diana Lorena Cú Hernández

Irving Omar López Mendoza

Jesus Octavio Zamitiz

Jorge Barreiro Rodríguez

Karen Banderas Manzano

Karen Velasco

Luis Díaz

Luis Enrique López Villa

Mariana Martínez Hernández

Melany Andrea Cervantes Espinosa

Melissa Mondragón Alarcón

Miguel Chávez

Paola Valerdi

Ricardo Santiago Palacios

Rosa Cruz

Sandra Hurtado Hernández

Verónica Garza





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.