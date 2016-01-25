Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La habitación’
La cinta se estrena en México el viernes 29 de enero
El viernes 29 de enero se estrena a nivel nacional 'La habitación', el último trabajo del director Lenny Abrahamson. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 26 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿En qué 4 categorías está nominada al Oscar 'La habitación'? Muchos supieron la respuesta, Mejor película, Mejor director, Mejor actriz y Mejor guión adaptado, pero sólo los veinte primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Alejandra Jiménez
Alexis Pineda Herrera
Dayana Mariel Rojas Pozos
Diana Lorena Cú Hernández
Irving Omar López Mendoza
Jesus Octavio Zamitiz
Jorge Barreiro Rodríguez
Karen Banderas Manzano
Karen Velasco
Luis Díaz
Luis Enrique López Villa
Mariana Martínez Hernández
Melany Andrea Cervantes Espinosa
Melissa Mondragón Alarcón
Miguel Chávez
Paola Valerdi
Ricardo Santiago Palacios
Rosa Cruz
Sandra Hurtado Hernández
Verónica Garza
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.