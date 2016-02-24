Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La jugada maestra’

El viernes 26 de febrero se estrena a nivel nacional 'La jugada maestra', el último trabajo del actor Tobey Maguire. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 25 a las 8:00 pm, en Cinépolis Paseo Interlomas (Vialidad de La Barranca 6, Jesús del Monte, 52787 Naucalpan de Juárez, Méx.) La pregunta fue la siguiente ¿Qué dos actores de 'La jugada maestra' han interpretado a personajes de Marvel? Muchos supieron la respuesta, Tobey Maguire y Liev Schreiber (Spider-Man y Dientes de sable, respectivamente), pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Ana Karen Hernández Montero

Daniel Uriarte Valencia

Eduardo Efrain Guzmán Guadalupe

Jan Tony O. Mora

Juan Moreno

Luis Alberto Lara Gutiérrez

Mauricio Aguilar Rodríguez

Melisa Liljehult

Melissa Mondragón Alarcón

Moisés Farid Eluani Garza

Montserrat Porras Ramírez

Ricardo Palacios

Roberto Rodríguez Ramírez

Sebastián Puente

Vanessa Recillas





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.