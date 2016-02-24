Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La jugada maestra’
La cinta se estrena en México el viernes 26 de febrero
El viernes 26 de febrero se estrena a nivel nacional 'La jugada maestra', el último trabajo del actor Tobey Maguire. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 25 a las 8:00 pm, en Cinépolis Paseo Interlomas (Vialidad de La Barranca 6, Jesús del Monte, 52787 Naucalpan de Juárez, Méx.) La pregunta fue la siguiente ¿Qué dos actores de 'La jugada maestra' han interpretado a personajes de Marvel? Muchos supieron la respuesta, Tobey Maguire y Liev Schreiber (Spider-Man y Dientes de sable, respectivamente), pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Ana Karen Hernández Montero
Daniel Uriarte Valencia
Eduardo Efrain Guzmán Guadalupe
Jan Tony O. Mora
Juan Moreno
Luis Alberto Lara Gutiérrez
Mauricio Aguilar Rodríguez
Melisa Liljehult
Melissa Mondragón Alarcón
Moisés Farid Eluani Garza
Montserrat Porras Ramírez
Ricardo Palacios
Roberto Rodríguez Ramírez
Sebastián Puente
Vanessa Recillas
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.