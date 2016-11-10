Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La resurrección de Louis Drax’

El viernes 11 de noviembre se estrena a nivel nacional 'La resurrección de Louis Drax', el último trabajo del director Alexandre Aja. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 10 a las 8:00 pm, en Cinépolis Portal Churubusco (Av. Río Churubusco 583, Sector Popular, Popular, 09060 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'La resurrección de Louis Drax' es conocido por su papel recurrente en la serie de televisión 'Breaking bad'? Muchos supieron la respuesta, Aaron Paul, pero sólo los siete primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Adriana Ortega

Fadua Angelica Vera Vega

Juan Antonio Mendoza García

Karina Yutzil Contreras Torres

Marco Antonio Aguirre Mejía

Montserrat G. Maza Canales

Yenahí Zurita Guzmán





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.