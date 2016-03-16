Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Mi gran boda griega 2'
La cinta se estrena en México el viernes 18 de marzo
El viernes 18 de marzo se estrena a nivel nacional 'Mi gran boda griega 2', el último trabajo del director Kirk Jones. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una dinámica para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 17 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. En esta ocasión debías decirnos cuál es tu razón para ver 'Mi gran boda griega 2'. Los diez primeros participantes en enviarnos su respuesta y por lo tanto, los que podrán ir al premiere, fueron:
Citlalmina Albino Parada
Daniel Ramos Camacho
Lilia Daniela Pérez Álvarez
Luis Alberto Díaz Vera
Marisol González Bolívar
Oscar Piña
Pablo Noguez Pacheco
Rocio Rojas Garces
Sofiana Flores González
Stephany Marcela Ramos Ruiz
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.