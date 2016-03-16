Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Mi gran boda griega 2'

El viernes 18 de marzo se estrena a nivel nacional 'Mi gran boda griega 2', el último trabajo del director Kirk Jones. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una dinámica para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 17 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. En esta ocasión debías decirnos cuál es tu razón para ver 'Mi gran boda griega 2'. Los diez primeros participantes en enviarnos su respuesta y por lo tanto, los que podrán ir al premiere, fueron:





Citlalmina Albino Parada

Daniel Ramos Camacho

Lilia Daniela Pérez Álvarez

Luis Alberto Díaz Vera

Marisol González Bolívar

Oscar Piña

Pablo Noguez Pacheco

Rocio Rojas Garces

Sofiana Flores González

Stephany Marcela Ramos Ruiz





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.