Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘No estamos solos’

El viernes 26 de agosto se estrena a nivel nacional 'No estamos solos', el último trabajo del director Daniel Rodríguez. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 25 a las 8:00 pm, en Cinépolis Universidad (Plaza Universidad, Avenida Universidad 1000, Sta Cruz Atoyac, Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿En qué país se desarrolla la trama de 'No estamos solos'? Muchos supieron la respuesta, Perú, pero sólo los doce primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alfonso Díaz Salgado

Braulio Albino Parada

Citlalmina Albino Parada

Clara Edith Olivares López

Diana Saturnino

Javier Cerón Pérez

Kelly Peláez García

Laura Portillo

Lesly Lizeth Trejo Villegas

Mónica Adriana Ochoa Cruz

Noemí Quezada

Perla Gómez Machuca





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.