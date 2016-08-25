Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘No estamos solos’
La cinta se estrena en México el viernes 26 de agosto
El viernes 26 de agosto se estrena a nivel nacional 'No estamos solos', el último trabajo del director Daniel Rodríguez. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 25 a las 8:00 pm, en Cinépolis Universidad (Plaza Universidad, Avenida Universidad 1000, Sta Cruz Atoyac, Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿En qué país se desarrolla la trama de 'No estamos solos'? Muchos supieron la respuesta, Perú, pero sólo los doce primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Alfonso Díaz Salgado
Braulio Albino Parada
Citlalmina Albino Parada
Clara Edith Olivares López
Diana Saturnino
Javier Cerón Pérez
Kelly Peláez García
Laura Portillo
Lesly Lizeth Trejo Villegas
Mónica Adriana Ochoa Cruz
Noemí Quezada
Perla Gómez Machuca
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.