Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Presencia siniestra’

El viernes 25 de noviembre se estrena a nivel nacional 'Presencia siniestra', el último trabajo del director Farren Blackburn. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 24 de noviembre de 2016 a las 8:00 pm en Cinépolis Vía Vallejo (Parque Vía Vallejo, Nivel 2, Eje, Calz. Vallejo, Nueva Industrial Vallejo, Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'Presencia siniestra' es famoso por su participación en la serie de Netflix 'Stranger things'? Muchos supieron la respuesta, Charlie Heaton, pero sólo los ocho primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Esteban Díaz Cantudo

Javier Cerón Pérez

Lucía Moreno

Luciano Castejón Rodríguez

Marco Antonio Aguirre Mejía

Paola Plasencia Aguayo

Paulina González Maldonado

Viridiana Corona Cervantes





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.