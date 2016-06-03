Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Ratchet & Clank’

El viernes 10 de junio se estrena a nivel nacional 'Ratchet & Clank', basada en la popular serie de videojuegos del mismo nombre. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el domingo 5 a las 11 am, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿Qué famoso actor pone voz en inglés al villano Victor Von Ion en 'Ratchet & Clank'? Muchos supieron la respuesta, Sylvester Stallone, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alberto Larios

Alejandra Olvera

Alfonso Díaz Salgado

Alfredo Garduño Muñiz

Ángel Ordán

Javier Bermúdez Salazar

Karen Velasco Cruz

Luciana López Malagón

Melisa Mondragón Alarcón

Viviana González





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.