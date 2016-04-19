Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Salve, César’
La cinta se estrena en México el viernes 22 de abril
El viernes 22 de abril se estrena a nivel nacional 'Salve, César', el último trabajo de los hermanos Coen. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 19 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿En qué película trabajaron juntos Tilda Swinton, Fisher Stevens y Ralph Fiennes, además de en 'Salve, César'? Muchos supieron la respuesta, 'El Gran Hotel Budapest', pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Bernardo Pérez Sánchez
Edgar Daniel Pérez Yáñez
Gaby Stark
Guadalupe Gómez
Karen Velasco Cruz
Karina Rodríguez Vera
Litzerindandy Hanyusi Mancera Sánchez
Luis Alberto Díaz Vera
Oscar Piña
Verónica Nohemí López Guzmán
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.