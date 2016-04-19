Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Salve, César’

El viernes 22 de abril se estrena a nivel nacional 'Salve, César', el último trabajo de los hermanos Coen. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 19 a las 8:00 pm, en distintos complejos de la Ciudad de México. La pregunta fue la siguiente ¿En qué película trabajaron juntos Tilda Swinton, Fisher Stevens y Ralph Fiennes, además de en 'Salve, César'? Muchos supieron la respuesta, 'El Gran Hotel Budapest', pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Bernardo Pérez Sánchez

Edgar Daniel Pérez Yáñez

Gaby Stark

Guadalupe Gómez

Karen Velasco Cruz

Karina Rodríguez Vera

Litzerindandy Hanyusi Mancera Sánchez

Luis Alberto Díaz Vera

Oscar Piña

Verónica Nohemí López Guzmán





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.