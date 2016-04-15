Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Somnia, antes de despertar’
La cinta se estrena en México el viernes 22 de abril
El viernes 22 de abril se estrena a nivel nacional 'Somnia, antes de despertar', el último trabajo del director Mike Flanagan. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 21 a las 8:00 pm, en Cinépolis Patriotismo (Av. Patriotismo 229, Benito Juárez, San Pedro de los Pinos, 03800 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'Somnia, antes de despertar' fue nominado al Premio del Sindicato de Actores por su papel en 'La habitación'? Muchos supieron la respuesta, Jacob Tremblay, pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Angie G.
Ariadna López
Bryan Quintanar
Carlos Humberto Contreras Tlazalo
Christopher Reyes
Giovanna Moreno
Gisel Flores
Isaías Ayala
Ismael Ramírez Sánchez
Ivette Monserratt Porras Ramírez
Juan Guzmán Breña
Luis García Sotomayor
Marc Schmidt Vargas
María del Rosario Amaya Solís
Nallely Arrioja
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.