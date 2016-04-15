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Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Somnia, antes de despertar’

La cinta se estrena en México el viernes 22 de abril

Somnia antes de despertar

Escrito por: TV Azteca

    

El viernes 22 de abril se estrena a nivel nacional 'Somnia, antes de despertar', el último trabajo del director Mike Flanagan. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 21 a las 8:00 pm, en Cinépolis Patriotismo (Av. Patriotismo 229, Benito Juárez, San Pedro de los Pinos, 03800 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'Somnia, antes de despertar' fue nominado al Premio del Sindicato de Actores por su papel en 'La habitación'Muchos supieron la respuesta, Jacob Tremblay, pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:

           

Angie G.

Ariadna López

Bryan Quintanar

Carlos Humberto Contreras Tlazalo

Christopher Reyes

Giovanna Moreno 

Gisel Flores 

Isaías Ayala

Ismael Ramírez Sánchez

Ivette Monserratt Porras Ramírez

Juan Guzmán Breña

Luis García Sotomayor

Marc Schmidt Vargas 

María del Rosario Amaya Solís

Nallely Arrioja

        

Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.