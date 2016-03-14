Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Un hombre irracional’
La cinta se estrena en México el viernes 18 de marzo
El viernes 18 de marzo se estrena a nivel nacional 'Un hombre irracional', el último trabajo del cineasta Woody Allen. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 15 a las 8:00 pm, en Cinépolis Universidad (Av. Universidad #1000, Benito Juárez, Sta. Cruz Atoyac, 03310 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿En qué película de 2014 trabajaron juntos Woody Allen y Emma Stone? Muchos supieron la respuesta, 'Magia a la luz de la luna', pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Alejandro Estrada
Alfonso Díaz Salgado
Ezequiel Contreras García
Iván Cruz
Jorge Barreiro
Laura Mercedes Herrera Olivera
Mariel Rojas Pozos
Mónica Beatriz Amaya Maldonado
Roberto Gascueña López
Roberto Rodríguez Ramírez
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.