Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Un hombre irracional’

El viernes 18 de marzo se estrena a nivel nacional 'Un hombre irracional', el último trabajo del cineasta Woody Allen. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 15 a las 8:00 pm, en Cinépolis Universidad (Av. Universidad #1000, Benito Juárez, Sta. Cruz Atoyac, 03310 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿En qué película de 2014 trabajaron juntos Woody Allen y Emma Stone? Muchos supieron la respuesta, 'Magia a la luz de la luna', pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alejandro Estrada

Alfonso Díaz Salgado

Ezequiel Contreras García

Iván Cruz

Jorge Barreiro

Laura Mercedes Herrera Olivera

Mariel Rojas Pozos

Mónica Beatriz Amaya Maldonado

Roberto Gascueña López

Roberto Rodríguez Ramírez





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.