Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Yo vi al diablo’

El viernes 12 de febrero se estrena a nivel nacional 'Yo vi al diablo', el último trabajo del director Kevin Greutert. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 11 a las 8:00 pm, en Cinépolis Perisur (Anillo Periférico Sur 4690 Local 700, Coyoacán, Jardines del Pedregal de San Ángel, 04500 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actriz de 'Yo vi al diablo' fue nominada al Globo de Oro por su trabajo en una famosa serie de televisión? Muchos supieron la respuesta, Eva Longoria, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Álex Rudy Herrera Santos

Daniel Uriarte Valencia

Edali Velarde Tamayo

Javier Gómez

Javier Guerrero Velarde

Julio César Guerrero Velarde

Lorena Uribe Rojas

Luz Celeste Serrano

Miguel Rosas

Noelia Pérez Limón





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.